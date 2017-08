Happy Friday: Vodafone regala un buono Douglas del 25%

E’ venerdì e, come di consueto, torna l’di, la giornata di promozioni gratuite riservata dall’operatore rosso a tutti coloro che sono iscritti al programma di fedeltà

Quest’oggi tocca ad un buono regalo del 25% da spendere su douglas.it: disegnando il classico sorriso si riceverà via SMS un codice valido sul sito ufficiale con spedizione gratuita.

Il codice può essere utilizzato fino al prossimo 3 Settembre 2017: basterà selezionare i prodotti, aggiungerli al carrello ed inserire nell’apposito campo il codice ricevuto via messaggio. La promozione è valida su tutti i prodotti ad eccezione per quelli di marchi non soggetti ad attività promozionale.

Il coupon è cumulabile con sconti e promozioni direttamente applicati ai prodotti, ma non è cumulabile con altri codici promozionali. Interessante anche notare che con Happy Friday le spese di spedizione sono gratuite. Per maggiori informazioni vi rinviamo alla pagina ufficiale.