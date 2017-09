Hasbro presenta un casco di Darth Vader della linea black series

Hasbro amplia il catalogo di caschi della linea di giocattoli, quella dedicata ai collezionisti più esigenti. Nel prossimo annometterà in vendita undiindossabile e altamente fedele all'originale. Il casco è basato su quello indossato dal signore dei Sith ne Il ritorno dello Jedi.

La linea black series si fa di anno in anno sempre più ricca, in origine dedicata esclusivamente alle action figure (ambitissime dai collezionisti tant'è che la prima wave ora si trova online a prezzi davvero alti), dal 2015, con l'uscita di The Force Awakens, Hasbro ha inserito in catalogo anche alcune riproduzioni dei caschi più celebri della saga. Attualmente, trai modelli già rilasciati, le riproduzioni dei caschi di Kylo Ren, degli Stormtrooper e di Poe Dameron.

Mancava solo lui, il villain-protagonista per eccellenza della saga, Darth Vader. Hasbro non ha ancora annunciato il prezzo ufficiale del prodotto. Fino ad oggi i caschi della linea Black series sono stati tutti venduti in un range che va dai 99€ ai 150€.

L'unica immagine rilasciata raffigura l'elmo di Vader aperto, con elmo superiore, maschera e respiratore separati tra loro. L'interno mostra quello che sembra un livello dei dettagli finora inedito perfino per la linea black series. Il che potrebbe tradire l'intenzione di rilasciare il prodotto ad un prezzo leggermente superiore a quelli visti fino ad adesso.

Poco da dire, si tratta di un prodotto che promette di essere magnifico, tra questo e il nuovo Millennium Falcon della LEGO i fan di Star Wars hanno davvero di che essere felici.