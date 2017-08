HBO ha offerto agli hacker un pagamento di 250mila dollari?

Stando alle ultime indiscrezioni apparse online,che hanno rubato, nel corso dell'ultimo mese, puntate di Game of Thrones, numeri di telefono del cast , script e via discorrendo.

Infatti, sia i colleghi di Variety che quelli di The Hollywood Reporter hanno ricevuto dagli hacker una presunta mail inviata da HBO, dove si fa riferimento ad un'offerta di ben 250mila dollari proposta dall'emittente televisiva statunitense agli hacker per far smettere il continuo flusso di informazioni che stanno trapelando sul web.

HBO si è rifiutata di commentare il tutto ma i colleghi di Variety sostengono che l'e-mail sia effettivamente stata inviata da un dirigente dell'emittente televisiva. In particolare, il messaggio in questione sarebbe stato inviato a fine luglio, prima ancora che HBO avesse potuto verificare l'effettiva entità del tutto. Ciò vuol dire che l'offerta di 250 mila dollari potrebbe essere stata fatta unicamente per tenere a bada gli hacker per un po' di tempo, senza poi pagarli effettivamente.

Nonostante questo, è abbastanza strano notare come una società del calibro di HBO debba tentare di scendere a compromessi con un gruppo di hacker. Come si evolverà la situazione? Staremo a vedere.