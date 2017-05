Hisense N6800 è ufficialmente disponibile in Italia da oggi

E’ ufficialmente disponibile in Italia, a seguito dell’anteprima avvenuta lo scorso marzo a Barcellona, Hisense N6800, la nuova serie di televisori che sarà disponibile nei formati da 50, 55 e 65 pollici.

Caratterizzata da una risoluzione 4K UHD di 3840x2160 pixel ed ampio angolo di visione, la gamma utilizza la tecnologia ULED sviluppata da Hisense che rende i display in grado di donare neri incredibilmente profondi ed eccezionali picchi di brillantezza, attraverso un’innovativa modulazione della luce. Inoltre, la retroilluminazione dinamica e filtro colore consentono una gamma cromatica ancora più ricca ed estesa, grazie alle tecnologie proprietarie Ultra Contrast, Ultra Color, Ultra Motion.

Il motore di tutti i TV della serie N6800 è un processore Quad Core che permette un up-scaling in Ultra HD di qualsiasi segnale in ingresso, senza alcuna incertezza, anche grazie all’algoritmo MEMC (Motion Estimated e Motion Compensation) ben implementato grazie alla potenza del processore.

Per quanto riguarda la connettività, troviamo quattro ingressi HDMI di cui uno 2.0, una 2.0 e ARC, e le altre due 1.4 e CEC. 3, poi, gli ingressi USB, 2 in 2.0 e uno in 3.0, per la massima velocità di trasferimento dati verso il TV. Non poteva mancare l’uscita ottica S/PDIF per il collegamento a sistemi audio esterni, un ingresso audio analogico, e l’uscita cuffia con jack da 3,5mm. La serie è anche dotata di ingressi video analogici, composito e component.

La serie N6800 è disponibile sul mercato italiano con tre varianti: il modello H50N6800 a 899 Euro, l’H55N6800 a 999 Euro ed H65N6800 a 1.599 Euro.