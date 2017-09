Hisense presenta le novità per TV, smartphone e frigoriferi all'IFA

: Hisense, uno dei marchi più noti del settore dell'elettronica, partecipa all’edizione 2017 di IFA con importanti novità che riguardano in particolar modo i settori TV, smartphone e frigoriferi

TV

L’azienda, in qualità di sponsor ufficiale dei prossimi campionati mondali di calcio 2018, celebra l’evento sportivo presentando nuovi modelli di televisori di fascia alta, per offrire agli utenti la possibilità di godere delle partite da dispositivi dalle ottime prestazioni. Le novità principali:

Hisense Laser TV , composto da un display LED da 100” con immagini in 4K dai colori cristallini e da un subwoofer, offre una nuova esperienza di intrattenimento domestico.

, composto da un display LED da 100” con immagini in 4K dai colori cristallini e da un subwoofer, offre una nuova esperienza di intrattenimento domestico. Serie NU9800 e NU8700, con tecnologia 4K UHD, offrono all’utente massimo realismo e coinvolgimento grazie alla compresenza di tre tecnologie proprietarie d‘avanguardia: Ultra Contrast, Ultra Color e Ultra Motion. Inoltre, gli Smart TV sono dotati di un’interfaccia VIDAA U rinnovata e completamente personalizzabile, con tempi di caricamento veloci e una schermata iniziale semplificata per soddisfare le esigenze anche degli utenti più esigenti.

SMARTPHONE

Due nuovi modelli ampliano la già ricca gamma di smartphone Hisense, pensati per il mercato europeo. Prodotto flagship è il nuovo A2 PRO che raddoppia l’esperienza mobile grazie al doppio display – uno anteriore da 5,5'' Full HD Super AMOLED che garantisce una resa eccezionale dei colori, e uno posteriore da 5,2” con tecnologia e-ink ideale per la lettura di e-book. Inoltre, integra funzionalità utili come il sensore di riconoscimento delle impronte digitali. - In evidenza anche il modello C30, dotato di certificazione IP68 e IK04 per l‘impermeabilità all'acqua, la resistenza alla polvere e agli urti. È il compagno perfetto per gli amanti dello sport.

FRIGORIFERI

Una gamma estesa di elettrodomestici con soluzioni all’avanguardia che si arricchisce di 20 nuovi modelli di frigoriferi e congelatori. Le caratteristiche principali che distinguono i prodotti Hisense sono la tecnologia Triple-Tech Cooling, l'efficienza energetica A+++, l’utilizzo di compressori Inverter, la predisposizione di erogatori di acqua e la progettazione di appositi scomparti per il raffreddamento delle bevande.

Tra i dispositivi più rilevanti, i modelli RB400N4WF3, RS694N4TC2 e RQ841N4GJ2.