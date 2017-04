Hisense è sponsor ufficiale di FIFA World Cup 2018

: Oggi, nel corso di una conferenza stampa congiunta con FIFA,ha annunciato che sarà sponsor ufficiale della Coppa del Mondo di calcio 2018, diventando il primo brand cinese di elettronica di consumo in assoluto a sponsorizzare questa manifestazione.

In qualità di sponsor ufficiale dei Mondiali di calcio, Hisense svilupperà una serie di attività di marketing e comunicazione a livello mondiale, sia per la Confederations Cup 2017 sia per la Coppa del Mondo FIFA 2018, raggiungendo più di 200 paesi e migliorando notevolmente l'affermazione internazionale del brand.

Hisense potrà associare il suo logo a quello ufficiale FIFA World Cup in occasione dei prossimi eventi FIFA e otterrà numerosi altri diritti quali visibilità negli stadi prescelti per il campionato attraverso affissioni, LED Banner a bordo campo e monitor interni. La sponsorizzazione, dunque, offrirà ad Hisense numerose nuove opportunità in termini creativi e di comunicazione “sul campo e fuori campo”.

Il Presidente di Hisense Group, Liu Hongxin, considera la Coppa del Mondo FIFA come uno dei più significativi eventi sportivi mondiali, paragonabile solo ai Giochi Olimpici. Per Hisense, la sponsorizzazione del prestigioso torneo, non è solo una grande opportunità in termini di comunicazione di marketing e di branding, ma è una vera e propria iniziativa strategica per consolidare la propria presenza sul mercato. “Nel corso degli anni, Hisense ha acquisito una grande esperienza e il marchio è cresciuto grazie a numerose sponsorship sportive” afferma Mr. Liu. “Siamo onorati di affrontare la nostra più grande sfida con la Coppa del Mondo FIFA 2018 e crediamo che servirà a migliorare notevolmente la Brand Awareness globale ed il valore economico di Hisense come marchio internazionale. La Coppa del Mondo unisce il più alto livello di competizione ed il prestigio del calcio mondiale, e per noi esserne parte è un’occasione perfetta”.

Inoltre, Hisense offrirà la sua competenza tecnica e i prodotti nel corso di tutto il torneo ed inaugurerà con FIFA delle iniziative R&D, per superare ulteriormente le frontiere della tecnologia.

La Segretaria Generale FIFA, Fatma Samoura afferma: “FIFA è lieta di dare il benvenuto a Hisense come sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2018 in Russia. Non vediamo l’ora di lavorare con questa azienda per promuovere la competizione, in particolare in Cina, dove Hisense è leader di mercato nell'elettronica di consumo e dove la popolarità del calcio è in continua crescita”.

Anche il Presidente FIFA, Gianni Infantino, ha fatto le sue congratulazioni e ha espresso la sua soddisfazione per questa partnership.

Nel corso degli anni, Hisense ha sponsorizzato grandi eventi sportivi e grandi squadre, come UEFA EURO 2016, il campionato Nascar XFINITY, la Joe Gibbs Racing, gli Australian Open e la squadra tedesca FC Shalke 04. Queste attività, insieme ai prodotti innovativi e di alto valore di Hisense, hanno aiutato il brand a mantenere nel 2017 la sua posizione di terzo produttore di TV al mondo.