HMD starebbe testando due smartphone in metallo con Snapdragon 660

Quanto annunciato daal Mobile World Congress potrebbe essere solo l’inizio per la lineupdel 2017. In molti, infatti, hanno storto il naso quando hanno scoperto che i finlandesi non hanno svelato alcun dispositivo top di gamma.

Due dei dispositivi top di gamma però potrebbero essere in fase di test, almeno secondo quanto rivelato da una fonte vicina ad HMD Global. Gli smartphone ancora non hanno un nome, ma internamente sarebbero stati etichettati Nokia 7 ed 8.

A quanto pare, però, non saranno a tutti gli effetti smartphone di punta, ed andranno a collocarsi nella fascia media del mercato, dal momento che saranno basati sul processore Snapdragon 660 di Qualcomm.

Le differenze più sostanziali tra i due modelli saranno da ricercare nei display, rispettivamente Full HD (1080p) e Quad HD (2560x1440 pixel). Saranno apportate modifiche anche alla videocamera posteriore, su cui però ancora non sono disponibili informazioni.

Le fotocamere del Nokia 8, infatti, dovrebbero disporre di lenti Carl Zeiss, ma a quanto pare da questo punto di vista le specifiche saranno praticamente livellate. I Nokia 7 ed 8, inoltre, dovrebbero anche includere un lettore per le impronte digitali sul retro, e la tecnologia di ricarica veloce targata Qualcomm.

A livello di design, si parla di una scocca unibody in metallo con cornici estremamente sottili. I dispositivi sarebbero in fase di test, e sicuramente nelle prossime settimane emergeranno ulteriori informazioni a riguardo.