Home Smart home: la casa sempre più connessa con Ezviz

: I prodottirappresentano la soluzione ideale per coloro che sono alla ricerca di un sistema di controllo e di sicurezza smart e a portata di mano.

Sono infatti utilizzati dalle giovani coppie che hanno appena acquistato casa ma che non vogliono rinunciare a nessun tipo di comfort a chi desidera controllare cosa fanno gli amici a 4 zampe o i bambini e, ancora, a chi vuole tenere sotto controllo le persone più anziane.

Novità di quest’anno è l’integrazione con IFTTT (acronimo di “If This Then That”) che permette di creare semplici sequenze di comandi, chiamate "recipe", come ad esempio sospendere le registrazioni della telecamera quando l’utente entra a casa o ancora accendere la luce quando la telecamera rileva un movimento.

Oltre a quest'ultima, Ezviz annuncia nuove videocamere e telecamere (disponibili a partire da settembre 2017) ideali per controllare ambienti interni ed esterni che vanno ad allargare la gamma Home Security.