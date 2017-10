Honor 9 Cashback: 50 Euro di sconto sul top di gamma Honor

, il brand di smartphone online per i nativi digitali, lancia una nuova iniziativa dedicata al suo flagship Honor 9

Dopo il successo dell’iniziativa estiva con cui Honor ha premiato gli utenti più fedeli, il brand “For the Brave” replica il cashback e questa volta lo estende a tutti gli utenti che sceglieranno il nuovo Honor 9.

La meccanica è semplice: chi acquisterà un Honor 9 online e in negozio dal 2 al 31 ottobre, potrà richiedere il rimborso di 50€ iscrivendosi al sito www.honorpromo.it/honor9cashback dal 16 ottobre al 10 novembre.

A 3 mesi dal lancio Honor 9 si conferma come best-buy del mid-range con caratteristiche da top di gamma.

Honor 9 è il device ideale per gli utenti più esigenti. Grazie alla doppia fotocamera posteriore, dotata di un sensore monocromatico da 20MP e uno RGB da 12MP con zoom ibrido 2X, è in grado di scattare foto chiare e brillanti in ogni condizione, persino di scarsa illuminazione grazie alla funzione pixel binning. Con la tecnologia ultra-wide, inoltre, Honor 9 offre una resa audio coinvolgente e immersiva. Inoltre grazie alla batteria da 3200 mAh ascoltare ininterrottamente musica offline fino a 78 ore.

Ma le ottime specifiche tecniche non sono tutto: Honor 9 ha un design elegante e adatto a tutte le situazioni. Il corpo ultra-sottile, spesso solo 7,45mm, è racchiuso tra il vetro curvo 3D posteriore che regala giochi di luce sempre nuovi e lo schermo da 5,15 pollici dal design minimalista e ricercato.