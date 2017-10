Honor festeggia il suo terzo compleanno con delle interessanti promozioni

: In occasione del suo terzo anniversario,, il brand di smartphone dedicato ai nativi digitali, non perde l'occasione per festeggiare insieme ai suoi utenti e partner con fantastiche promozioni attive nel nuovo online store

Nell’arco di tre anni, Honor ha registrato una crescita ben oltre le aspettative (dati aziendali rilevano quote di oltre il 250% e del 300% nella sola Europa), affermandosi come un brand di smartphone innovativo dedicato ai millennials, capace di soddisfare lo stile di vita ambizioso e dinamico di questa generazione.

In questi anni, grazie a smartphone capaci di coniugare le più avanzate tecnologie a un design sempre innovativo e all’avanguardia, Honor ha raggiunto importanti traguardi: il primo flagship Honor 8 con doppia fotocamera e un corpo realizzato con 15 starti di vetro ha registrando il sold-out nelle prime 4 ore durante il Black Friday dello scorso anno; Honor 8 Pro ha ottenuto l’importante premio EISA come miglior smartphone nella categoria “consumer smartphone 2017-2018” per le sue elevate prestazioni e un design all’avanguardia. Nel 2017 Honor raggiunge in Italia una quota di mercato online che si avvicina al 10%. A giugno il coronamento con il lancio di Honor 9, l’ultimo top di gamma firmato Honor, con oltre un milione di unità vendute nei primi 28 giorni dal lancio.

Memore di questi importanti successi, il brand continua a investire molto sulla qualità dei prodotti, sul design e soprattutto sul contatto con la community, ponendosi l’obiettivo di proporre smartphone sempre migliori e a un giusto prezzo ai propri clienti e fans. Honor ha dimostrato di saper innovare e anticipare alcuni trend di mercato e i gusti dei consumatori: è stato il primo ad utilizzare l’esclusiva back cover in vetro e la nuova colorazione Glacier Grey nel suo ultimo top di gamma, successivamente introdotti da altri player del settore.

Tutti gli appassionati di Honor possono scoprire la storia del brand e le promozioni in corso, realizzate in occasione del suo terzo anniversario, sullo store HiHonor (https://store.hihonor.com/it/), in cui trovare non solo gli ultimi smartphone ma anche accessori di qualità e all’ultimo grido, come le cuffie Monster per un audio di qualità e un’esperienza immersiva audio 3D.

Promozioni attive:

Honor 8 Pro al prezzo speciale consigliato di €479.90, insieme a Honor band 3 e cuffie Monster

al prezzo speciale consigliato di €479.90, insieme a Honor band 3 e cuffie Monster Honor 8 al prezzo speciale consigliato di €329.90, insieme alla cover

al prezzo speciale consigliato di €329.90, insieme alla cover Honor 6X al prezzo speciale consigliato di €219.90, insieme alle cuffie Monster

al prezzo speciale consigliato di €219.90, insieme alle cuffie Monster Honor 6A al prezzo speciale di €129.90

al prezzo speciale di €129.90 Honor 5C al prezzo speciale di €149.90