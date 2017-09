Honor ironizza sull'iPhone X: costa quanto due reni

Oltre alle reazioni degli utenti e della stampa specializzate, il keynote di presentazione del nuovo iPhone X ha scatenato anche l’ironia dei concorrenti, che hanno preso le caratteristiche della nuova generazione di smartphone targatoper sponsorizzare i propri prodotti.

E’ il caso di Honor, che attraverso la propria pagina ufficiale Facebook, ha fatto un confronto tra l’iPhone X, battezzato aiFF deka, con tanto di immagine che ritrae una pera morsicata, e l’Honor 6A.

Il risultato? Una scheda tecnica che dà ragione all’Honor 6A al 100%, in quanto come rivelato dai pubblicitari ha, a differenza dell’iPhone X, il corpo in metallo, la memoria espandibile, il supporto dual SIM ed un processore 8-core, il tutto a 169,90 Euro, contro i due reni richiesti da Apple per acquistare il proprio smartphone. E, cosa da non sottovalutare, è la frizzantezza.

Inutile dire che l’immagine ha scatenato i commenti ironici degli utenti, che hanno lodato gli esperti di marketing della compagnia, ma alcuni non hanno risparmiato critiche, affermando che confrontare la potenza dei due processori per due ecosistemi radicalmente differenti è inutile.