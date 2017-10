Honor lancerà l'Honor V10 basato sull'IA a dicembre?

Honor , la sussidiaria di, ha annunciato che il prossimo 5 Dicembre presenterà, nel corso di un evento in programma a Londra, l’atteso, uno smartphone bordar-less che includerà molte funzioni legate all’intelligenza artificiale, e che era già trapelato in precedenza.

L’Honor V10, a quanto pare, potrebbe essere in grado di riconoscere il viso del proprietario, ma anche fornire informazioni contestuali con l’ausilio dei sensori installati al suo interno, come ad esempio i prossimi orari dei film di cui si è discusso in chat, ma anche informazioni relative alle mappe, ed altro.

A giudicare dalla fotografia trapelata in rete, la lunetta della fotocamera frontale includerà un sensore per la luce, flash LED e chiaramente un microfono, mentre il rapporto di schermo sarà di 18:9.

Dovrebbe inoltre anche essere presente un pulsante fisico, probabilmente anche per lo sblocco attraverso impronte digitali.

A livello di specifiche tecniche, il processore dovrebbe essere il Kirin 970, mentre l’UI probabilmente sarà EMUI 6. La disponibilità sarebbe prevista per i primi mesi del 2018.