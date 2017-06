Honor mette in palio i biglietti per la gara di MotoGP di Misano Adriatico

L’adrenalina non si limita allo schermo: per chi ha provato la velocità tra le proprie mani acquistando, il brivido continua: Honor celebra le prestazioni del suo ultimo top di gamma #BornForSpeed regalando a chi lo acquista 24 biglietti per 2 persone per partecipare all’attesissima competizione in programma il prossimo 10 settembre.

Partecipare all’estrazione è semplice: è sufficiente acquistare un Honor 8 Pro dal 5 al 28 giugno e successivamente registrarsi, entro il 13 luglio, sul sito www.vincimisanoconhonor.it. Sul sito è anche disponibile la lista dei punti vendita aderenti all’iniziativa.

Per l’occasione Honor lancia anche un video promozionale con un protagonista d’eccezione: il pilota di MotoGP del team Suzuki Ecstar Andrea Iannone.

Honor 8 Pro, ultimo nato della famiglia dei top di gamma Honor è stato progettato per soddisfare chi ama il gaming e lo streaming di video online, e proprio per questo la sua batteria è una delle caratteristiche chiave, con una durata particolarmente elevata: fino a due giorni pieni di attività con una sola ricarica che permetteranno agli utenti di non dover mai rinunciare allo streaming della gara motociclistica del momento.

Dotato dell’avanzato chipset Kirin 960, Honor 8 Pro permette di raggiungere velocità superiori grazie al suo setup che consente di incrementare del 10% le prestazioni di ogni singolo core e del 18% quelle multi-core. I 6GB di RAM permettono di gestire al meglio anche i giochi e le app più pesanti ed il processo grafico delle Vulkan API permette di giocare con il minimo lagging.

Honor 8 Pro inoltre non è solo velocità e potenza, ma anche un device dalla raffinatezza minimalista con una elevata cura dei dettagli.