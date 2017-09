Honor presente alla Games Week di Milano, i dettagli

, il brand degli smartphone dei nativi digitali, sarà presente alla Milano Games Week dal 29 settembre all’1 Ottobre per offrire agli appassionati del gaming una esperienza coinvolgente con i prodotti Honor e non solo!

Cosa potrete fare con il team Honor alla Games Week?

Non potrete non incontrarli, posizionati all’ingresso dei padiglioni i ragazzi di Honor vi aspettano con gli ultimi smartphone lanciati e tante sorprese!

Honor darà la possibilità di toccare con mano i device, tra cui l’ultimo arrivato Honor 9 nella nuovissima colorazione Midnight Black e Honor 8 Pro, smartphone dall’ampio display da 5.7” QHD ideale per gli appassionati del mondo del gaming e soprattutto della Realtà Virtuale.

Inoltre Honor sarà presente anche allo stand Xbox, offrendo agli utenti la possibilità di giocare a Minecraft Better Together Update in modalità cross-platform con i suoi device per vivere appieno una esperienza di gioco da mobile senza precedenti.

Infine, attenti ai fan di Honor in versione Honorman! Con il loro mantello azzurro, si aggireranno per la fiera. Chi troverà Honorman e condividerà su Instagram la foto con gli hashtag dedicati #Honorman e #MGW17, potrà vincere una imperdibile box con gadget Honor!

Honor, come in molte altre occasioni premia i propri fan e offre nuove opportunità di intrattenimento. Inoltre, grazie alla partnership con Xbox Microsoft, consentirà ai visitatori di provare i prodotti Honor durante un evento imperdibile e appassionante per i suoi utenti, come la Games Week!