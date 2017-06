Honor raddoppia presenta il Band 3 e gli auricolari Monster

Non solo l’ Honor 9 , di cui vi abbiamo ampiamente parlato in questa notizia. Nel corso dell’evento tenuto ieri a Berlino, infatti, Honor ha presentato anche un nuovo smartband ed alcune paia di cuffie che vanno ad ampliare ulteriormente la già ricca offerta del marchio.

Honor Band 3 è lo smartband, ed è dotato di un display da 0,19 pollici PMOLED, in grado di mostrare le informazioni sulle attività fisiche, la data e l’orario. A livello hardware include un accelerometro che lavora su tre assi, cardiotachimetro e batteria da 105 mAh che può garantire fino a 30 giorni di autonomia. Chiaramente, trattandosi di uno smartband, sarà perfettamente resistente all’acqua, ed è anche presente un sensore per il sonno. Il dispositivo sarà disponibile a 69 Euro in Italia, e potrà lavorare con gli iPhone dotati di iOS 8 e successivi e smartphone Android con almeno KitKat.

Il primo paio di cuffie sono le Honor Monster che, come suggerisce il nome, sono state create con il famoso marchio. Queste offriranno un suono in 3D, un microfono audio, controlli fisici del volume e le tecnologie Pure Monster Sound e Super Wide Sound. In Italia saranno disponibili nelle colorazioni Dark Blue, Pearl White e Red with Black a 49 Euro.

L’ultimo prodotto per quanto riguarda l’offerta audio invece sono le Honor Sport Earphones. Si tratta di cuffie sportive, basate sul Bluetooth e caratterizzate da un cavo che le unisce. La batteria interna, da 137 mAh, garantisce fino 11 ore di riproduzione musicale. Il prezzo italiano sarà di 69 Euro.