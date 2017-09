HP alla Milano Games Week: nel segno della linea Omen

Laha aperto i battenti oggi, radunando nel capoluogo lombardo gamer da tutta Italia. Tra le aziende presenti con un proprio stand troviamo, che ha posto l’accento sulla gamma

PC dedicati al gioco, notebook da gaming, periferiche e persino un VR pack sono i dispositivi principali presenti alla manifestazione. Tra questi troviamo ovviamente il top di gamma Omen X, di cui potete trovare la recensione completa qui, oppure HP Omen Accelerator, che permette di installare una scheda grafica esterna su un qualsiasi portatile dotato di porta USB Type C 3.1. Presenti anche laptop da gioco, monitor e periferiche per uno stand che ospita anche tornei e competizioni legate al mondo degli eSport.

L’impegno di HP nel mercato dell’hardware da gioco è cresciuto molto nell’ultimo anno e crescerà ancora in futuro. Proprio alla Games Week si può notare come la lineup presente sia ormai completa e presenti hardware e periferiche di ogni tipo, a conferma che il colosso americano intende proseguire il suo percorso in questo ambito, ormai rincorso da tantissime realtà del mercato tecnologico globale.