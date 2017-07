HP annuncia i nuovi Pavillion All-in-One da 24 e 27 pollici

ha annunciato l'arrivo sul mercato dei suoi nuovi: i due nuovi dispositivi da 24 e 27 pollici edge-to-edge Full HD andranno ad aggiungersi alla lineup della famigliae saranno disponibili anche per il mercato italiano nei prossimi mesi.

Caratteristiche Nuovi HP Pavilion

I più recenti processori Intel Quad core o AMD aiutano a gestire operazioni impegnative e forniscono le prestazioni necessarie agli utenti per immergersi in qualsiasi attività, dal pagamento delle fatture, ai compiti fino alla pianificazione di una vacanza o alla semplice visione di un film - le possibilità sono infinite

Ottieni un'esperienza di intrattenimento all'avanguardia grazie a un display touch-to-edge da 24” o 27" con risoluzione fino a 4K e altoparlanti in tessuto realizzati da B&O PLAY

Il telaio ultra sottile del Pavilion AiO consente di risparmiare spazio sulla tua scrivania, mentre una fotocamera a pop-up tutela la privacy della tua famiglia

È possibile configurare fino a 16 GB di RAM oltre che a un comparto grafico all’avanguardia in grado di fornire una migliore velocità di risposta per tutte le attività che richiedono un uso intensivo della scheda grafica, dal photo editing al video editing

Pensati per essere usati da tutta la famiglia, questi nuovi device sono perfetti per tutte le attività di genitori e figli. Mentre da una parte, infatti, I genitori possono ascoltare musica, leggere le notizie, pagare le bollette o guardare i loro programmi preferiti, dall’altra i loro figli possono fare i compiti, creare video o modificare e condividere foto. Per poi guardare magari un film tutti insieme, grazie all’esperienza immersiva offerta dal Pavilion AiO.