HP annuncia la serie di stampanti HP Envy Photo All-in-One

Ci sono molte evidenze del fatto che le immagini stampate continuino a occupare un posto speciale nel nostro cuore. Basti pensare che le vendite di libri sono in aumento mentre quelle di e-book sono in calo e la spesa per gli album in vinile è superiore rispetto ai download di musica.

In questo contesto HP ha introdotto la serie di stampanti HP ENVY Photo All-in-One. Con tre nuove stampanti fotografiche, HP così consente alle persone di tutto il mondo di stampare straordinarie foto di alta qualità con tutta la praticità della stampa da casa.

“Nelle famiglie si scattano tantissime foto, ma spesso finiscono per essere dimenticate un attimo dopo aver premuto il pulsante di scatto della fotocamera”, ha dichiarato Anneliese Olson, General Manager and Global Head della divisione Home Printing Solutions di HP. “Vogliamo offrire alle persone la possibilità di celebrare il loro percorso di vita stampando immediatamente e a costi contenuti le foto dei momenti da ricordare”.

Grazie a un’eccezionale qualità dell'immagine e alla stampa senza bordi, è possibile creare una sorprendente galleria a muro o un suggestivo albero genealogico e personalizzare il materiale per qualsiasi evento, ad esempio inviti o biglietti d’auguri. Inoltre, le ricerche dimostrano che le persone apprendono e memorizzano meglio le informazioni quando vengono presentate in formato fisico. Non ci sono limiti alle possibilità offerte dall'utilizzo della stampa per la preparazione di elaborati scolastici, lo sviluppo delle abilità creative o la realizzazione di attività educative.

HP ha aggiunto alle stampanti speciali funzionalità che rendono i colori ancora più vivaci. In parte, questo risultato è stato ottenuto ottimizzando le ombre e i contrasti che spesso risultano appiattiti durante la conversione di un'immagine digitale in una foto su formato cartaceo. HP ha riprogettato l'inchiostro nero HP 303 in modo da assolvere a una duplice funzione: non solo consente una migliore definizione nelle foto stampate, ma assicura anche la migliore qualità possibile del testo sulla carta normale.

Dalle operazioni iniziali alla stampa della foto, le stampanti della serie HP ENVY Photo All-in-One sono caratterizzate dalla focalizzazione sulla creatività, senza complesse configurazioni. I dispositivi sono dotati della tecnologia Bluetooth SMART per una rapida configurazione Wi-Fi, che consente di connettere in meno di un minuto la stampante alla rete domestica utilizzando HP Smart App sullo smartphone. Inoltre, la connettività Wi-Fi dual band garantisce maggiore affidabilità. HP Smart App rende molto semplice stampare foto da social media, servizi cloud e dal rullino della fotocamera. È anche possibile eseguire scansioni e condividere contenuti tramite e-mail o sul cloud, praticamente da qualsiasi posizione. È perfino possibile ordinare le cartucce di inchiostro direttamente tramite l’app. Inoltre, con HP Instant Ink, le cartucce possono essere ordinate automaticamente dalla stampante e consegnate direttamente a casa, per essere certi di averle sempre a disposizione. Queste stampanti sono completamente versatili e offrono funzionalità di stampa, copia, scansione e fax da un singolo dispositivo. Inoltre, il vassoio dedicato per la carta fotografica rende semplicissimo passare alla stampa di foto.

Le stampanti HP ENVY Photo consentono agli utenti di eseguire stampe tenendo sempre presente la sostenibilità. Sono le prime stampanti al mondo realizzate in plastica completamente riciclata, per più del 10% del peso.

In combinazione con le cartucce originali HP, realizzate ad Haiti da bottiglie di plastica riciclate, la carta HP con il 100% di contenuto riciclato o in fibre certificato e il programma HP Planet Partners, le stampanti HP ENVY Photo rappresentano realmente un sistema di stampa supportato da un design sostenibile.

Infine, è molto semplice ottenere foto di alta qualità direttamente a casa. Le nuove stampanti della serie HP ENVY Photo All-in-One offrono la possibilità di realizzare splendide stampe, in modo pratico e conveniente.

“Foto dai colori brillanti e di alta qualità permettono di conservare i ricordi nel tempo e offrono un livello senza precedenti di personalizzazione per le attività creative ed educative. Grazie alla capacità di creare reali connessioni attraverso immagini tangibili, le stampanti HP Envy Photo sono destinate a diventare uno dei dispositivi preferiti da tutti i membri della famiglia”.