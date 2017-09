HP annuncia una innovativa PC experience per lavoro e vita privata

: Oggi, nel corso di HP Reinvent, l'azienda ha illustrato la propria vision per la progettazione di soluzioni pensate per il modo di vivere e di lavorare delle persone, con l’introduzione di nuovi notebook e modelli all-in-one (AiO) commerciali di fascia premium, oltre che di schermi e accessori innovativi.

In un momento di radicale trasformazione delle modalità di lavoro e delle posizioni da cui può essere svolto, i nuovi modelli della serie HP Elite 1000 e le soluzioni per la collaboration sono pensati per favorire la produttività, l’ispirazione e lo scambio di idee, al di là dei confini tradizionali dell’ufficio.

Il concetto di lavoro è in rapida evoluzione, con il 54% delle attività lavorative che viene effettuato fuori dall’ufficio e le ore di lavoro da home office che secondo le previsioni aumenteranno del 150% in due anni. Questa evoluzione è giodata da una forza lavoro sempre più rappresentata dai millennial: l’88% di questo gruppo si aspetta un’integrazione delle tecnologie a livello professionale e nella vita privata. Lo stesso gruppo ritiene che le tecnologie migliorino la produttività e i processi, tuttavia alcune aree, come la collaboration, non sono adeguate e il 59% dei millennial si dichiara insoddisfatto delle soluzioni attuali. Inoltre, questo aumento nell’utilizzo delle tecnologie comporta nuovi problemi di sicurezza: gli attacchi agli endpoint sono più che raddoppiati negli ultimi sei anni. Tenendo conto di questi elementi, HP punta a migliorare la produttività, la collaboration e la sicurezza per i professionisti della prossima generazione, ovunque si trovino nel corso delle loro attività lavorative.

“Mentre i confini tradizionali tra lavoro e vita privata sono sempre più sfumati, HP è focalizzata sulla progettazione di esperienze che consentano agli utenti di passare in modo trasparente dall’uno all’altra”, ha commentato Benoit Bonnafy, Vice President della divisione Business Personal Systems di HP Inc. per l’area EMEA. “Le nuove soluzioni di collaboration e i modelli Elite 1000 offrono dispositivi progettati per assicurare un design sottile e leggero, prestazioni di livello superiore, sicurezza e gestibilità leader di settore ed esperienze per una migliore collaboration, in grado di adattarsi allo stile di lavoro e di vita di ogni utente.”

Poiché sempre più spesso il lavoro viene eseguito all'esterno dell'ufficio tradizionale, i modelli della serie HP Elite 1000 offrono design leggeri e sottili, assicurano prestazioni eccezionali per il lavoro e il gioco, includono gli schermi più luminosi a livello di settore e sono progettati per la conformità allo standard MIL-STD per gli ambienti più difficili. I sistemi della serie Elite 1000 sono ottimizzati per la collaboration e la connettività, con tasti incorporati per la collaboration per gestire facilmente le chiamate con un semplice tocco, certificazioni per Skype for Business, audio Bang & Olufsen, HP Audio Boost e HP Noise Cancellation per chiamate audio e video ottimizzate. Inoltre, i modelli Elite 1000 includeranno HP PhoneWise, l’unica soluzione Windows al mondo per l’invio e la ricezione di SMS e chiamate dal PC tramite dispositivi iOS e Android per semplificare ulteriormente il passaggio da un dispositivo all’altro. Tra i PC più sicuri e gestibili di HP, questi dispositivi includono HP Sure View (l’unico schermo con funzionalità di privacy integrate a livello di settore), HP Sure Start, HP Sure Click, Windows Hello e HP Multi-Factor Authenticate con tecnologia Intel Authenticate.

I nuovi prodotti della serie includono:

HP EliteBook x360 1020 G2 , il convertibile aziendale tra i più sottili e leggeri al mondo, offre cinque diverse modalità e funzionalità di input penna per ottimizzare la produttività, HP SureView opzionale e lo schermo per notebook aziendali più luminoso del mondo, con un monitor ultrabrillante da 700 nit, in grado di gestire un’ampia varietà di condizioni di illuminazione, sia negli ambienti interni che all’aperto.

, il convertibile aziendale tra i più sottili e leggeri al mondo, offre cinque diverse modalità e funzionalità di input penna per ottimizzare la produttività, HP SureView opzionale e lo schermo per notebook aziendali più luminoso del mondo, con un monitor ultrabrillante da 700 nit, in grado di gestire un’ampia varietà di condizioni di illuminazione, sia negli ambienti interni che all’aperto. HP EliteBook 1040 G4 è il più potente notebook aziendale ultrasottile da 14 pollici, in grado di gestire anche le attività più impegnative con processori Intel Core i7 Quad Core con tecnologia vPro™, WWAN opzionale e una batteria di lunga durata. Al termine della giornata lavorativa, il dispositivo può trasformarsi in un potente sistema di gioco con la GPU opzionale esterna Omen by HP Accelerator.

è il più potente notebook aziendale ultrasottile da 14 pollici, in grado di gestire anche le attività più impegnative con processori Intel Core i7 Quad Core con tecnologia vPro™, WWAN opzionale e una batteria di lunga durata. Al termine della giornata lavorativa, il dispositivo può trasformarsi in un potente sistema di gioco con la GPU opzionale esterna Omen by HP Accelerator. HP EliteOne 1000 AiO è il primo sistema AiO al mondo progettato appositamente per la collaboration, con una webcam anteriore a comparsa da 2 MP per le videoconferenze. Questo modello AiO assicura agli utenti la stessa potenza di un desktop con processori Intel® Core™ i7 65W di settima generazione e la memoria (cache) opzionale Intel® Optane™. Tre opzioni per lo schermo (FHD da 23,8 pollici, 4k da 27 pollici e uno schermo curvo con una diagonale di 34 pollici) offrono un’esperienza personalizzabile e coinvolgente per le videoconferenze o la visione di film.

Per i dipendenti in mobilità che hanno bisogno di un’esperienza di tipo desktop, l’utilizzo di EliteBook 1000 in combinazione con gli schermi e gli accessori giusti è un elemento chiave per ottimizzare la produttività:

I dipendenti con una configurazione con più monitor apprezzeranno la nuova linea di schermi HP EliteDisplay , ora caratterizzati da un elegante design con una cornice micro-edge su tre lati, che garantisce una continuità dell’immagine praticamente senza interruzioni in caso di utilizzo di più schermi.

, ora caratterizzati da un elegante design con una cornice micro-edge su tre lati, che garantisce una continuità dell’immagine praticamente senza interruzioni in caso di utilizzo di più schermi. Per i clienti che si spostano di frequente, HP offre due opzioni per disporre di porte aggiuntive, alimentazione e connettività fuori dall'ufficio con HP USB-C Mini Dock e HP USB-C Notebook Power Bank .

e . È possibile gestire con la massima facilità le riunioni Skype con la nuova HP Wireless Collaboration Keyboard, la prima tastiera wireless al mondo progettata per Skype for Business.

Le riunioni continuano a essere un elemento centrale negli attuali ambienti di lavoro, con il 65% dei professionisti che collaborano diverse volte al giorno. Consapevole dell'importanza di questo flusso di lavoro per le attività quotidiane dei dipendenti, HP espande le modalità di collaboration grazie a numerose funzionalità:

Sprout Pro by HP G2 rende più coinvolgenti le riunioni virtuali, ne aumenta l'impatto visivo e semplifica le attività di collaboration con un doppio touchscreen, un'area dedicata per l'input penna che consente di disegnare e creare annotazioni e una videocamera rivolta verso il basso per condividere o digitalizzare oggetti tridimensionali.

rende più coinvolgenti le riunioni virtuali, ne aumenta l'impatto visivo e semplifica le attività di collaboration con un doppio touchscreen, un'area dedicata per l'input penna che consente di disegnare e creare annotazioni e una videocamera rivolta verso il basso per condividere o digitalizzare oggetti tridimensionali. HP ShareBoard trasporta qualsiasi lavagna nell'era digitale offrendo un feed in tempo reale delle attività su una lavagna cancellabile a secco per i partecipanti remoti, oltre a un'acquisizione in formato digitale che può essere facilmente condivisa dopo una riunione.

trasporta qualsiasi lavagna nell'era digitale offrendo un feed in tempo reale delle attività su una lavagna cancellabile a secco per i partecipanti remoti, oltre a un'acquisizione in formato digitale che può essere facilmente condivisa dopo una riunione. HP EliteDisplay E273m Conferencing Monitor è uno schermo certificato per Skype for Business che può essere connesso a un laptop in modo semplice e veloce per una collaboration immediata, con audio Bang & Olufsen, microfono integrato e tasti di collaboration per il controllo delle chiamate. HP LD5512 4K Display è uno schermo di grande formato con una diagonale di 55 pollici particolarmente adatto per le sale riunioni e gli spazi degli uffici moderni.

è uno schermo certificato per Skype for Business che può essere connesso a un laptop in modo semplice e veloce per una collaboration immediata, con audio Bang & Olufsen, microfono integrato e tasti di collaboration per il controllo delle chiamate. è uno schermo di grande formato con una diagonale di 55 pollici particolarmente adatto per le sale riunioni e gli spazi degli uffici moderni. HP Elite Presenter Mouse va molto al di là di un mouse tradizionale, colmando il gap tra digitale e fisico durante le conferenze grazie alla capacità di utilizzare un puntatore virtuale in tempo reale per evidenziare il contenuto sullo schermo della sala riunioni e sugli schermi dei partecipanti.

Il mondo del lavoro sta entrando in una nuova fase, caratterizzata da un maggior livello di collaboration e creazione condivisa tra i dipendenti. L'annuncio di oggi è il risultato di una partnership tra HP e Microsoft per il miglioramento dell'esperienza di collaboration in tutto il portfolio di prodotti commerciali HP. Grazie a questa relazione, sarà possibile continuare a offrire esperienze ottimizzate con un livello superiore di integrazione, gestibilità e sicurezza durante l'utilizzo di Skype for Business, oltre che per lo sviluppo pianificato delle soluzioni future.

“Siamo lieti di assistere all'introduzione di queste innovazioni da parte di HP, che ha sfruttato le più recenti tecnologie Microsoft”, ha commentato Nick Parker, Corporate Vice President di Microsoft. “Con i nuovi prodotti HP annunciati oggi, le aziende saranno in grado di rispondere alle esigenze diversificate dei loro team distribuiti a livello globale, aiutandoli a ottenere maggiori risultati grazie a funzionalità di collaboration più efficienti e disponibili in qualsiasi momento, da qualunque posizione.”