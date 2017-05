HP pronta a lanciare uno speaker con Cortana integrato

ha rivelato oggi di aver stretto una partnership con HP: anche loro creeranno unbasato su, l'assistente vocale della compagnia di Redmond. Ad oggi era già stata comunicata una partnership simile con

Ovviamente non si tratta di una partnership esclusiva, e in futuro ci aspettiamo annunci da parte di molte altre realtà del tech interessate a dar manforte a Microsoft nella rincorsa ad Amazon che come vi avevamo detto pochi giorni fa in questo momento controlla da sola il 70% del mercato degli speaker con assistente vocale integrato.

Microsoft ha solide ambizioni per Cortana che, dopo essere stata implementata su sistemi Windows (a partire dagli smartphone) e sulla console Xbox One, ora potrà contare anche su un'ampia scelta di hardware appositamente pensati per le sue funzioni.