HP rinnova la lineup di Omen, con nuovi desktop e laptop da gaming

: Hp rinnova la lineup della linea hardware dedicata al gaming, in arrivo nuovi desktop e laptop tra cui, i laptope l'interessante Accelerator che consente di trasformare qualunque PC desktop e laptop in un macchina da gioco, collegando semplicemente il dispositivo al PC via USB.

Il brand OMEN by HP vuole ispirare i videogiocatori di tutto il mondo a non smettere mai di migliorarsi per continuare a vincere nuove sfide. Per questo, HP ha voluto non solo fornire la migliore esperienza di gioco con la nuova serie OMEN, ma anche deciso di collaborare con un player importante nel settore come Blizzard Entertainment e partecipare all’Overwatch World Cup 2017. Come PC partner ufficiale dell’evento, infatti, HP sta fornendo i dispositivi ad alcuni dei migliori professionisti degli eSport per competere e vincere nell’importante torneo che si terrà nei mesi estivi.

“Tra i principali brand di PC per il gaming, OMEN by HP è uno di quelli con il più veloce tasso di crescita”, ha dichiarato Anne-Sophie Hadberg, head of consumer personal systems EMEA, HP Inc. “I gamer e i professionisti degli eSport vogliono I prodotti migliori, più innovativi e potenti sul mercato con anche un design accattivante e avendo completamente reinventato il portafoglio OMEN by HP – dal design al form factor, dall’ingegneria alle prestazioni – siamo sicuri di aiutarli a competere ai massimi livelli”.

Ecco nel dettaglio la nuova offerta di OMEN by HP:

unisce una GPU NVIDIA con overclock di serie e un form factor versatile, offrendo la possibilità di staccare e riattaccare il desktop alla docking station, per giocare in ogni stanza, o collegarlo a uno zaino accessorio, per un’esperienza VR senza precedenti anche in mobilità, che fornisce nuova flessibilità alle piattaforme di gioco OMEN by HP; con zaino sarà disponibile in EMEA (Europa e Medio Oriente) da agosto, a partire da €3.399. Per rafforzare ulteriormente la gamma dei PC OMEN by HP, l’azienda ha annunciato i nuovi laptop OMEN 15 e OMEN 17 , con schede grafiche NVIDIA di ultima generazione e display ad alta risoluzione con tecnologia opzionale G-Sync™;saranno disponibile in Italia da agosto, a partire, rispettivamente, da €1.299 e 1400€.

consente di trasformare qualunque PC desktop e laptop in un macchina da gioco, collegando semplicemente il dispositivo al PC via USB; sarà disponibile in EMEA da agosto, a partire da €299 La gamma di accessori si arricchisce con una nuova tastiera meccanica, un mouse con importanti personalizzazioni, un headset con una notevole riduzione del rumore e un mousepad pensato per tocchi di precisione, testimonianza dell’attenzione da parte di HP a ogni particolare dell’esperienza di gioco.