HP sta pensando ad una variante Android di Elite X3?

Ormai è lampante come sia giunta l'ora di andare in pensione definitivamente per. Infatti, il supporto da parte disi sta progressivamente riducendo rispetto a quello dato alla controparte desktop e sono veramente poche le aziende che hanno deciso di investire nel progetto mobile della società statunitense.

Tra queste troviamo, però, HP è forse l'azienda di maggior fama che aveva deciso di puntare su Windows 10 Mobile. Infatti, la società californiana mise in commercio quello definito da molti come il "miglior dispositivo mobile con Windows": HP Elite X3. Smartphone con caratteristiche da top di gamma che puntava molto su Continuum, tanto da essere venduto in bundle con un'apposita dock.

A livello di specifiche tecniche, Elite X3 montava un display AMOLED QHD (2560x1440 pixel) da 6 pollici, una CPU quad-core Qualcomm Snapdragon 820 operante alla frequenza di 2.2GHz, una GPU Adreno 530, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 200GB), una fotocamera posteriore da 16MP, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da ben 4150 mAh. Insomma, un vero e proprio top di gamma che, purtroppo, non ha riscosso il successo desiderato per via di un sistema operativo ancora troppo acerbo.

Oggi, però, l'attivissimo leaker Roland Quandt ha fatto intendere, tramite un tweet, che HP starebbe pensando di commercializzare una variante Android di Elite X3. D'altronde, gli investimenti relativi allo smartphone era costati molto ad HP che vorrebbe ora, secondo le indiscrezioni, quantomeno rientrare nelle spese. Staremo a vedere.

HP supposedly "experimenting intensively with Android" as alternative for (doomed) Windows 10 Mobile on its HP Elite x3 (says @DrWindows_de) — Roland Quandt (@rquandt) 7 agosto 2017