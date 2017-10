HTC: annunciato evento per il 2 Novembre, U11 Plus in arrivo?

ha inviato a sorpresa gli inviti per un evento in programma il prossimo 2 Novembre a Taipei. Sull’invito, visualizzabile come sempre in calce, figura il simbolo “U”, segno che potrebbe arrivare qualche novità da questo fronte.

Secondo alcuni rumor, il dispositivo che andrà a presentare HTC molto probabilmente sarà l’U11 Plus, uno smartphone con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 835, fotocamera posteriore da 12 megapixel e frontale da 8 megapixel per scattare selfie ad alta risoluzione, e memoria interna da 64 o 128 gigabyte.

Lo schermo, invece, dovrebbe essere da 6 pollici Quad HD. Non è ancora chiaro se la variante che arriverà nei negozi includerà di default Android 8.0 Oreo a bordo o se, molto più probabilmente, verrà aggiornata solo successivamente.

Per noi utenti europei, inoltre, un’altra incognita è rappresentata dall’eventuale approdo di questa variante Plus anche in Italia. Spesso infatti i marchi asiatici presentano delle versioni dedicate ai propri utenti.