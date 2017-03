HTC: il nuovo top di gamma includerà dei sensori personalizzabili?

Lo scorso mese di Settembre, sul web era trapelato un nuovo smartphone targato, battezzato, il cui video era stato ripreso anche dal famoso leakster Evan Blass. Il dispositivo includeva una caratteristica innovativa: dei sensori personalizzabili presenti nella scocca metallica.

Quello che allora sembrava un semplice concept phone, però, potrebbe vedere la luce, almeno secondo VentureBeat.

Il suddetto sito, infatti riferisce che HTC lo presenterà il prossimo mese come HTC U. L’HTC U sarà caratterizzato da uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione di 2560x1440 pixel, processore Snapdragon 835, fotocamere anteriore da 16 megapixel ed anteriore da 12 megapixel, 128 gigabyte di memoria interna ed, appunto, sensori personalizzabili e che saranno in grado di controllare una serie di funzioni.

A livello software, troveremo Android 7.1 Nougat, insieme all’interfaccia grafica HTC Sense 9.

Sul prezzo e l'eventuale disponibilità, però, almeno al momento non è disponibile alcuna informazione.