HTC presenta il nuovo visore per la VR studiato per l'U11

ha presentato oggi un nuovo auricolare per la realtà virtuale , progettato per lavorare appositamente con l’ultimo smartphone lanciato dalla compagnia, l’

Si chiama HTC Link, e comprende sei sensori di monitoraggio, una prima assoluta per gli headset del settore, ed utilizza un sensore della fotocamera esterna per monitorare il movimento con le luci, in maniera simile a PlayStation VR.

UploadVR riferisce che sia la fotocamera che i controller sono presenti nella scatola, ma almeno inizialmente HTC Link sarà disponibile solo in Giappone.

Il collegamento è stato progettato per l’U11. Il visore include due display LCD da 3,6 pollici con risoluzione di 1200x1080 pixel, con un campo visivo di 110 gradi e supporto ad una velocità di aggiornamento di 90 Hz. Ciò significa che il display dell’U11 dovrà essere attaccato attraverso un cavo USB-C.

Almeno al momento non è noto il motivo per cui HTC abbia scelto di renderlo disponibile in esclusiva in Giappone.