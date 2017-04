HTC rilascia un nuovo teaser video per l'HTC U, in arrivo il 16 Maggio?

Dell’abbiamo già parlato su queste pagine in precedenza. Il dispositivo, precedentemente noto come, è stato ampiamente svelato dai vari leakster come Evleaks, ma nella giornata di oggi il produttore taiwanese ha rilasciato un nuovo filmato che lascia intendere che lo smartphone potrebbe essere presentato il prossimo 16 Maggio.

Lo smartphone, secondo quanto emerge, potrebbe avere delle cornici estremamente sottili, e, a giudicare da quanto pubblicato negli scorsi giorni, dovrebbe includere dei sensori tattili ai bordi, che consentiranno agli utenti di eseguire ricerche vocali, lanciare applicazioni, ed altro.

Sulle specifiche tecniche, invece, ancora non è disponibile alcuna indicazione ufficiale. La data ufficiale della presentazione, però, ancora non è stata confermata.