HTC torna in Italia grazie a Tech Data

, il famoso distributore di prodotti d’elettronica al consumo, attraverso un comunicato stampa diffuso questa mattina ha annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione per il territorio italiano con

Grazie a questo accordo, i prodotti della casa taiwanese, inclusi smartphone, indossabili ed accessori, torneranno ad essere disponibili nel nostro paese.

Enrico Pappolla, Senior Director Tech Data Mobile Italy & Switzerland di Tech Data ha dichiarato: “HTC ritorna in Italia per creare una nuova storia di successo. Il brand HTC è sinonimo di qualità intrinseca da sempre riconosciuta. Grazie all’accordo con Tech Data Italia, i nostri rivenditori entrano in contatto con una realtà fatta di innovazione, evoluzione continua e ricerca della perfezione”.

Aggiunge Fabio Manferdini, Sales & Marketing Manager Tech Data Mobile: “Siamo entusiasti di poter supportare HTC nel prendere finalmente il posto che gli compete nel mercato italiano. Da sempre HTC è un brand associato a prodotti di eccellenza e dal design unico. Oggi con i nuovi U-Ultra e U-Play questo concetto viene portato ai massimi livelli, grazie alle inimitabili finiture “liquid design” che di certo avranno grande impatto sul consumatore.”

Commentando l’annuncio, Greig Williams, HTC President, Europe ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver siglato questa partnership con Tech Data. Missione di HTC è mantenere i nostri prodotti ad un alto livello di standard, ecco perché diamo priorità assoluta alle prestazioni con particolare attenzione per il design e i nostri partner lo sanno. Il modello distributivo di Tech Data Mobile si sposa perfettamente con le nostre linee strategiche e ci consente di portare i nostri prodotti in maniera capillare sul territorio italiano”.

Non è al momento noto quali saranno i primi prodotti ad essere disponibili nel nostro paese, tanto meno quando arriveranno.