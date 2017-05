HTC U 11: trapela nuovamente in rete la scheda tecnica completa

Sono ormai passati diversi mesi da quando è trapelato per la prima volta l’, il nuovo dispositivo top di gamma della società taiwanese che a quanto pare sarà rilasciato nel corso delle prossime settimane (o giorni).

Oggi è trapelata nuovamente una scheda tecnica completa, che conferma in parte quanto emerso nelle scorse settimane.

Il cellulare, a quanto pare, includerà un display da 5,5 pollici con risoluzione di 1440p, processore Qualcomm Snapdragon 835 octa-core, accompagnato da 4 gigabyte di RAM, 64 gigabyte di memoria interna espandibile fino a 2 terabyte con scheda microSD, fotocamera posteriore da 12,2 megapixel e frontale da 15,8 megapixel e batteria da 3.000 mAh.

Confermato anche il supporto Bluetooth 4.2 e sistema operativo Android 7.1.

A livello di design, dovrebbe trattarsi di uno smartphone molto elegante e minimalista, con linee pulite rispetto all’HTC 10. Sul prezzo e la possibile data di lancio, invece, non sono disponibili informazioni, così come le colorazioni.