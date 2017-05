Huawei annuncia l'apertura di un centro assistenza a Catania

, attraverso il filmato che trovate sopra la notizia, ha annunciato l’apertura di un nuovo Customer Service Care a Catania, che si aggiunge a quelli di Milano e Roma ed amplia la presenza del produttore asiatico nel nostro paese.

L’inaugurazione è avvenuta nella giornata di ieri. Il centro, monobrand, è situato a Via Papale 59, a Catania. Gli utenti potranno portare i propri devices Huawei per ottenere assistenza di qualsiasi tipo, sebbene l’esperienza sarà radicalmente diversa dai centri assistenza tradizionali.

Nel negozio, infatti, sono presenti angoli relax, cafè, postazioni con PC connessi ad internet e televisioni, e quotidianamente si terranno varie attività in store, il tutto per rendere più piacevole l’attesa.

Nel centro assistenza, inoltre, saranno anche disponibili in anteprima i nuovi prodotti targati Huawei, che potranno essere provati dagli utenti attraverso delle postazioni dedicate, insieme al personale che illustrerà il funzionamento degli stessi.