Huawei annuncia i risultati finanziari del primo semestre del 2017

: Huawei annuncia oggi i risultati del primo semestre del 2017. Per i primi sei mesi dell'anno, i ricavi di vendita Huawei sono cresciuti del 36,2% anno su anno raggiungendo quota 105,4 miliardi di Renmimbi Cinesi (15,58 miliardi di Dollari). Le spedizioni di smartphone sono cresciute a 73.01 milioni, una crescita anno su anno di circa il 20,6%.

Richard Yu, Chief Executive Officer di Huawei Consumer Business Group ha dichiarato: "Il nostro Consumer Business Group continua a registrare una crescita straordinaria, superando la media del settore e penetrando i mercati di fascia alta in tutto il mondo. Questa crescita è la dimostrazione della forza del marchio Huawei e dello slancio che abbiamo dato al brand grazie a dispositivi premium, in grado di orientare il mercato e di incontrare le richieste di consumatori sempre più esigenti ".

Nel primo trimestre del 2017, secondo IDC, Huawei rivendica una quota del 9,8% del mercato globale degli smartphone. Tale crescita è stata determinata da un significativo aumento delle vendite degli smartphone di fascia media e fascia alta in aree geografiche chiave.

In Cina, Huawei rivendica una quota del 22,1% del mercato e le spedizioni di smartphone sono aumentate del 24% per cento rispetto all'anno precedente. Huawei ha registrato una rapida crescita delle spedizioni degli smartphone anche in Europa, con una crescita del 18% rispetto all’anno precedente con prestazioni particolarmente solide nella Comunità Europea e nel Nord Europa. Il Consumer Business Group di Huawei registra, inoltre, importanti passi avanti anche nei mercati del Sud-Est Asiatico tra cui Thailandia, Malesia, Giappone, Corea del Sud e Russia. Una ricerca di GfK e Sino attesta, inoltre, che Honor ha superato consecutivamente sia il volume sia i ricavi di vendite di smartphone su Internet nel periodo da gennaio a maggio 2017.

Questa crescita si riflette sulla percezione di Huawei come marchio di qualità riconosciuto a livello mondiale. Nel 2017 Huawei si è classificato come 49esimo nella classifica “Top 100 Most Brilliant Brands” di BrandZ, , 88esimo nella classifica World's Most Valuable Brands redatta da Forbes e il numero 40 della Brand Finance Global 500 Most Brilliant List.

"I device Huawei hanno avuto successo a livello globale grazie al nostro impegno costante a migliorare la qualità, la user-experience e l'innovazione", ha continuato Yu. "I consumatori sanno che possono fidarsi della ricca gamma di dispositivi consumer di Huawei, che comprende smartphone, tablet, portatili e ora anche PC, per vivere l’esperienza di un device premium".

Se la presenza del brand Huawei continua a crescere, così crescerà anche la sua strategia di vendita. Huawei è pronta a ingrandire ulteriormente la sua ampia rete di vendita, raggiungendo 56.000 negozi al dettaglio in tutto il mondo entro la fine del 2017 - un aumento notevole considerando le 35.000 unità di maggio 2016. Questi negozi riflettono l'immagine di fascia alta e premium che Huawei ha creato in tutto il mondo.

Nel futuro, Huawei prevede di aumentare la propria crescita dato che la società migliorerà ulteriormente i propri dispositivi attraverso innovazioni nell'intelligenza artificiale e nel machine learning, due leve che guideranno la nuova "smart era". Huawei Consumer Business Group si impegna a fornire device intelligenti che anticipano le esigenze degli utenti e si adattano più strutturalmente al modo in cui le persone lavorano e vivono.

Attraverso i suoi 15 centri di ricerca globali e 36 joint innovation center, Huawei sta lavorando a nuove tecnologie, tra cui sensori, gestione dei dati e avanzamenti al chipset Kirin, progettati per sviluppare questo tipo di funzionalità sul mercato. Anche le partnership hanno una forte rilevanza nel progetto di innovazione di Huawei, che collabora costantemente con aziende leader come Leica, Dolby, Microsoft, Intel e Google.