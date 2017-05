Huawei annuncia la sua nuova line-up di tablet con tre nuovi dispositivi

: C’è aria di innovazione in casa’ sono i tre nuovi tablet che entrano a far parte del ricco portfolio prodotti, per regalare un’esperienza unica di fruizione di contenuti audio e video con un design elegante e ultra sottile.

Come sottolineato dai dati IDC (International Data Corporation), nel confronto tra il primo trimestre del 2016 e quello del 2017, la crescita nel mercato tablet di Huawei è stata del 31,7% con ben 2,7 milioni di unità distribuite nel mercato a livello mondiale. Forte della tendenza registrata, Huawei rinnova così la sua line-up di tablet per il 2017, andando sempre più incontro alle esigenze dei consumatori che continuano a dare fiducia al colosso di Shenzhen.

I nuovi tablet MediaPad introducono per la prima volta nella gamma Huawei la versione solo Wi-Fi, ma non finisce qui. Con questi ultimi modelli si rinnova anche un segmento molto apprezzato dai consumatori, ovvero quello dei tablet da 10”. La nuova gamma permette inoltre ai consumatori di ritrovare sui tablet la stessa qualità e la stessa interfaccia già apprezzata nell’ambito della telefonia per una continuità che dà fiducia al brand.

HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 è il tablet pensato per l’intrattenimento: grazie ai quattro altoparlanti stereo e al display da 10.1” ad alta definizione (Full HD) è il device ideale per fruire di qualsiasi contenuto che sia un film, una serie tv, un video sui social o per ascoltare la musica con una definizione incredibile. Grazie alla tecnologia di Harman/Kardon e al sistema SWS 3.0, HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 offre infatti una riproduzione dell’audio ad altissima qualità. I quattro altoparlanti stereo mantengono l’audio suddiviso sui canali Left e Right anche quando si ruota il dispositivo per avere sempre un suono accurato in ogni situazione. HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 è inoltre dotato di un lettore di impronte in grado di proteggere i dati e di sbloccare lo schermo velocemente. Il lettore di impronte è anche in grado di offrire un sistema di gesture intuitive per interagire col tablet. HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 ha un design sottile e perfettamente simmetrico, caratterizzato da bordi arrotondati. La batteria da 6600 mAh oltre a rendere il tablet “instancabile” permette la funzione di reverse charge per ricaricare altri dispositivi.

HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 sarà disponibile da giugno al prezzo consigliato di 319€ nella versione Wi-Fi e 369€ nella versione 4G/LTE.

La serie T3 di HUAWEI MediaPad è carattarizzata da un corpo unibody in alluminio anodizzato (materiale utilizzato anche in aeronautica), che rende i tablet leggeri e resistenti. Il design è elegante grazie ai bordi arrotondati e alla cornice del display sottile. Sia HUAWEI MediaPad T3 7 che HUAWEI MediaPad T3 10 sono adatti a tutta la famiglia grazie alla funzione Kids Garden, un’evoluzione del classico parental control che crea un’ambiente sicuro e colorato per i bambini e permette agli adulti un maggiore controllo sui contenuti e sul tempo speso col dispositivo.

Infine HUAWEI MediaPad T3 10 ha come sistema operativo Android 7.0 con EMUI 5.1 rivisitato in versione Pad OS per ottimizzare l’esperienza sul tablet: schermo condiviso per alcune app, filtro della luce blu per la lettura anche al buio senza affaticare gli occhi.

HUAWEI MediaPad T3 10 sarà disponibile da fine maggio al prezzo consigliato di 199€ nella versione Wi-Fi e 249€ nella versione 4G/LTE, mentre HUAWEI MediaPad T3 7 sarà disponibile da fine giugno al prezzo consigliato di 109€ nella versione Wi-Fi.