Huawei: diretta streaming per il keynote di Berlino delle 14:00

Partirà tra circa dieci minuti, alle ore 14:00 italiane, il keynote di Berlino targato, a cui è presente anche una delegazione di Everyeye.

L’evento sarà trasmetto in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube, ed è visualizzabile attraverso il player che trovate sopra alla notizia.

Come ampiamente preannunciato dai teaser diffusi nelle scorse settimane sul web, il piatto forte dell’evento dovrebbe essere la nuova generazione di Huawei MateBook, che segnerà l’ingresso del produttore cinese nel mercato dei PC Windows, ed andrà a mettersi in concorrenza con il Surface Pro 4. Le indiscrezioni parlano di ameno tre dispositivi: un convertibile e due portatili tradizionali. Per le conferme di rito, però, bisognerà attendere ancora qualche minuto.