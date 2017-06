Huawei Honor 9 dal 28 Giugno in Italia a 439 Euro, preordini al via su Amazon

ha inavvertitamente annunciato la data di disponibilità ed il prezzo italiano dell’Huawei Honor 9. Il dispositivo, nella sua versione con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 28 Giugno a ben 439 Euro.

Un prezzo di poco superiore all’Honor 8, che rapportato alle modifiche apportate a livello di qualità non può che risultare conveniente per tutti coloro che sono interessati.

Il dispositivo includerà uno schermo IPS da 5,15 pollici, processore octa-core Hisilicon Kirin 960, modulo fotografico con doppia lente, tra cui figura un modulo in bianco e nero da 20 megapixel ed uno a colori da 12 megapixel. La memoria interna, invece, sarà da 64 gibabyte, espandibile attraverso microSD fino ad un massimo di 256 gigabyte. La batteria, da 3200 mAh, è in grado di fornire un’autonomia di massimo 20 ore.

Huawei Honor 9 sarà disponibile nelle colorazioni Black, Argento e Blu. Il preordini può essere effettuato attraverso questo indirizzo.