Huawei Honor 9: immagini, prezzo e disponibilità in Italia

Si è da poco conclusa, a Berlino, la presentazione del nuovo top di gamma 2017 di Honor, l’Honor 9, di cui vi abbiamo qualche istante fa in una news dedicata che integreremo presto anche con un articolo più approfondito.

Direttamente da Berlino, grazie al nostro inviato sul posto, ci arrivano le prime fotografie “reali” del dispositivo, che potete visualizzare come sempre in calce.

Inoltre, vi ricordiamo che Honor 9 è già disponibile per l’acquisto su vMall, lo store ufficiale di Honor e Huawei, e nei principali punti vendita delle più importanti catene di distribuzione dell’elettronica al consumo, ad un prezzo di listino di 449 Euro.

Coloro che sono alla ricerca di uno smartphone più esoso dal punto di vista delle specifiche, sarà anche disponibile una versione Premium con 6 gigabyte di RAM.

Per coloro che hanno acquistato già in passato uno smartphone Honor, Huawei permetterà di ricevere un bonifico di 50 Euro inserendo il codice IMEI a questo indirizzo.