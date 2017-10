Huawei Honor annuncia il 7X con schermo da 5,93 pollici FHD+

Honor, il brand a basso costo di, ha da poco annunciato l’Honor 7X, il successore dell’ Honor 6X dello scorso anno, che ha riscosso un discreto successo tra gli addetti ai lavori ed utenti.

Il nuovo dispositivo include uno schermo da 5,93 pollici Full HD ed è alimentato sul processore Kirin 659 octa-core. Il comparto fotografico è composto da una doppia lente posteriore da 16 megapixel e 2 megapixel, mentre la frontale è in grado di scattare foto ad 8 megapixel.

Anche in questo caso, la scocca è unibody ed è dotato di un sensore per le impronte digitali, mentre la batteria integrata (non sostituibile) è da 3349 mAh.

Di seguito la scheda tecnica completa:

Scherma da 5,93 pollici Full HD+ (2160x1080pixel), 18:9 2.5D curved glass;

Processore Octa-Core Kirin 659 (4 xA53 at 2.36GHz + 4 x A53 at 1.7GHz) con GPU MaliT830-MP2;

4 gigabyte di RAM;

Memoria interna da 32, 64 e 128 gigabyte, espandibile attraverso microSD fino a 256 gigabyte;

Android 7.0 Nougat con EMUI 5.1;

Hybrid Dual SIM (nano+nano/microSD);

Fotocamera posteriore con doppia lente da 16 megapixel (con LED Flash) e secondaria da 2 mp;

Fotocamera frontale da 8 megapixel;

Sensore per le impronte digitali;

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 LE, GPS / GLONASS;

Batteria da 3340 mAh;

L’Honor 7X sarà disponibile in oro, blu e nero, ad un prezzo di 198 Dollari per la versione da 32 gigabyte, 258 Dollari per quella da 64 gigabyte e 304 Dollari per il modello da 128 gigabyte.

La disponibilità, in Cina, è prevista per il prossimo 17 Ottobre.