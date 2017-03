Huawei: l'obiettivo è vendere 10 milioni di P10

punta massicciamente nel, e nella fattispecie nella variante. Secondo quanto riportato da alcuni giornali cinesi, la compagnia si sarebbe preposta l’obiettivo, almeno nel breve termine, di vendere 10 milioni di unità, un traguardo che potrebbe raggiungere nel corso delle prime settimane di disponibilità.

E’ chiaro che i mercati chiave saranno Europa e Stati Uniti, due continenti in cui Huawei ha messo su una massiccia campagna pubblicitaria per promuovere quanto più possibile il top di gamma.

Proprio in questi due territori il marchio asiatico starebbe registrando un aumento della popolarità, dettato anche dalla mancanza di alternative credibili oltre ad Apple e Samsung, che sono comunque i principali produttori del settore. Huawei però si sta contraddistinguendo anche per dispositivi estremamente affidabili mixati a caratteristiche tecniche (principalmente del comparto fotografico) importanti e sotto certi punti di vista anche innovative, il tutto a prezzi in linea con la concorrenza.