Huawei lancia il nuovo Honor 6c

Un device robusto e adatto a tutte le esigenze: Honor, l’internet brand dei nativi digitali, lancia, un nuovo smartphone con schermo da 5 pollici in alta definizione, l'ideale per vedere film grazie ad una curvatura di 2,5D che garantisce anche una presa comoda e salda.

Nonostante le dimensioni compatte Honor 6C ha tutte le funzioni fondamentali per chi cerca uno smartphone al passo con le tecnologie più avanzate. Il sensore di impronte digitali offre sicurezza, sbloccando il telefono in meno di 300 millisecondi con il semplice tocco di un dito. La CPU Octa-Core Qualcomm Snapdragon 435, grazie alla RAM da 3GB e alla memoria ROM da 32GB, garantisce alte prestazioni sia per l’uso professionale sia per i giochi più performanti. La batteria da 3020mAh garantisce una intera giornata di carica.

La fotocamera posteriore da 13MP è l’ideale per chi ama scattare foto ovunque si trovi e permette di girare video in Full HD. La fotocamera frontale da 5MP è sempre pronta per selfie di alta qualità. Per condividere subito gli scatti più belli, Honor 6C offre una velocità di upload di 50Mbps e di download di 150Mbps.

Per chi vuole sempre avere con sé film e foto o vuole avere dello spazio aggiuntivo, è possibile espandere la memoria fino a 128GB in più tramite microSD. Lo stesso slot può essere usato alternativamente per utilizzare seconda nanoSIM, l’ideale per chi ama viaggiare e vuole sempre essere connesso.

Honor 6C sarà disponibile nelle colorazioni Grey, Silver e Gold al prezzo consigliato di 229€ a partire dalla fine di Aprile sul mall virtuale di Honor vMall e presso i retailer partner di Honor.