Huawei Mate 10: confermata la batteria da 4.000 mAh

A due settimane di distanza dalla presentazione ufficiale, Huawei ha diffuso una nuova informazione sul Mate 10 , il prossimo dispositivo top di gamma che si preannuncia come uno dei più attesi del secondo semestre.

Il produttore cinese, infatti, ha annunciato che l’Huawei Mate 10, ovvero la versione normale e non quella Pro, sarà disponibile nei negozi con una batteria da 4.000 mAh.

Il tutto è stato svelato attraverso un poster, accompagnato da una GIF che sa tanto di frecciatina alla concorrenza: “quella sensazione quando la batteria dura tutto il giorno con una singola carica. Huawei Mate 10 sarà svelato il 16 Ottobre 2017”.

Sarà senza dubbio interessante vedere le ottimizzazioni che apporterà la società al sistema operativo per garantire un’autonomia del genere

Non sappiamo se anche il Mate 10 Pro includerà lo stesso amperaggio per la batteria o meno, ma alla luce di questo nuovo claim l'attenzione e curiosità nei confronti del dispositivo non può che aumentare.