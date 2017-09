Huawei: il Mate 10 Pro costerà più di iPhone X, secondo alcuni rumor

Il “record” del prezzo fissato dacon l’ iPhone X la scorsa settimana potrebbe presto essere superato. Secondo alcune nuove informazioni provenienti dalla Cina, la versione più potente del prossimo top di gamma di Huawei potrebbe costare addirittura più del cellulare

L’Huawei Mate 10 Pro, infatti, avrà un prezzo di 1.138 Dollari, per il modello con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Gli altri tre Mate 10 Pro saranno disponibile per l’acquisto a 1024 Dollari, 941 Dollari ed 835 Dollari, rispettivamente per le varianti con 6GB di RAM / 256GB ROM, 6GB di RAM / 128GB ROM e RAM 6GB / 64GB ROM.

Per quanto riguarda il Mate 10 normale, che includerà 6 gigabyte di RAM e memoria espandibile fino a 256 gigabyte, dovrebbe essere disponibile ad 850 Dollari.

Le altre due versioni lanciate sul mercato costeranno 744 Dollari (6GB di RAM / 128GB ROM) e 653 Dollari (4GB di RAM / 64GB ROM).

Chiaramente stiamo parlando di prezzi cinesi, quindi al di fuori del mercato locale potrebbero essere diversi.