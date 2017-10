Huawei Mate 10 Pro: ecco la prima immagine del top di gamma

Ormai siamo abituati a conoscere con largo anticipo aspetto e specifiche degli smartphone in uscita, complici leak e rumor che precedono le presentazioni ufficiali. Oggi è arrivato il turno del Mate 10 Pro, prossimo top di gamma di, il cui design è stato finalmente rivelato.

Di norma non si dà molto credito ai render che circolano in rete, ma questa volta la fonte che ha diffuso la foto rende l’immagine più credibile del solito. Si tratta infatti di evleaks, noto agli appassionati per aver anticipato spesso le presentazioni ufficiali di molti smartphone, diffondendo specifiche e render che si sono rivelati veritieri. In questo caso è il Mate 10 Pro a essere stato immortalato in questa immagine per la stampa, mostrando un device dallo schermo borderless e dotato di doppia fotocamera posteriore, con apertura f/1.6. La foto va presa con la dovuta cautela, visto che i bordi vengono spesso ridotti nei render stampa, ma l’aspetto della parte frontale del terminale mostra un design davvero all'avanguardia. Sul retro la zona occupata dalla fotocamera è caratterizzata da un striscia di colore differente rispetto al resto dalla scocca, una scelta particolare ma che potrebbe non piacere a tutti i palati.

Mate 10 e Mate 10 Pro saranno presentati il 16 ottobre a Monaco di Baviera e dovrebbero presentare le seguenti specifiche tecniche:

CPU : Kirin 970

: Kirin 970 RAM :6/8 GB

:6/8 GB ROM : 64/128/256 GB

: 64/128/256 GB Schermo : 5.9” QHD con aspect ratio 18:9

: 5.9” QHD con aspect ratio 18:9 Fotocamera posteriore : 20 Megapixel + 12 Megapixel, apertura f/1.6 e ottiche Leica

: 20 Megapixel + 12 Megapixel, apertura f/1.6 e ottiche Leica Batteria : 4200 mAh

: 4200 mAh Resistenza ai liquidi: IP67

Per quanto riguarda i prezzi i rumor parlando di 799€ per Mate 10 fino superare i 1000€ per la variante Pro nella versione con 8 GB di RAM e 256 di memoria interna.