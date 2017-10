Huawei Mate 10 si mostra in un primo video hands-on e in una nuova immagine

Vi abbiamo già parlato innumerevoli volte disu queste pagine. A partire dal nostro speciale , fino ad arrivare all'ultima immagine della versione Lite , risalente a ieri.

Tuttavia, nonostante manchi solamente un giorno alla presentazione ufficiale dello smartphone, che avverrà nella giornata di domani a Monaco di Baviera e che noi di Everyeye seguire direttamente da lì, i leak non accennano a diminuire ed è emerso oggi su YouTube un primissimo video hands-on della "variante base" dalla durata di 10 secondi.

In particolare, il dispositivo è qui nella sua colorazione oro. Le altre disponibili dovrebbero essere la blu e la nera. Oltre a questo, in alcuni frame del video si può notare la probabile confezione di vendita, che riporta il logo Leica seguita dalla scritta "Dual Camera". Confermati, dunque, i precedenti rumor in merito.

Oltre al video in questione, è emersa pochi minuti fa anche una nuova immagine che ritrae Mate 10 nelle diverse colorazioni sopra descritte.