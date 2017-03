Huawei Mate 9 Pro arriva in Italia

Huawei Consumer Business Group annuncia che l'attesosarà disponibile in Italia ad un prezzo consigliato di 999 Euro a partire dal 20 marzo.

HUAWEI Mate 9 Pro è lo smartphone pensato per coloro che vivono a pieno ogni momento, senza aver paura di provare nuove esperienze e di cogliere tutte le opportunità offerte dalla vita. Questo nuovo device nasce non solo per accompagnare chi lo usa in ogni momento della giornata, ma anche per rappresentarne a pieno lo stile di vita. Che si tratti di lavorare o di trascorrere del tempo libero viaggiando, facendo sport o visitando un museo, HUAWEI Mate 9 Pro riesce a soddisfare senza problemi le esigenze di chi ha uno stile di vita attivo e impegnato.

Il design compatto di HUAWEI Mate 9 Pro è caratterizzato da un display AMOLED curvo da 5,5 pollici, che conferisce allo smartphone uno stile e una classe senza precedenti, regalando allo stesso tempo immagini ad alta definizione. La linea elegante e ricercata e la particolare rifinitura in metallo rendono unico e raffinato il design di HUAWEI Mate 9 Pro.

HUAWEI Mate 9 Pro offre inoltre prestazioni di altissimo livello, grazie a EMUI 5.0 e al processore Kirin 960 che permettono di gestire al meglio le proprie attività, vivere a pieno esperienze coinvolgenti e utilizzare il device per seguire le proprie passioni. HUAWEI Mate 9 Pro offre infatti diverse funzionalità e caratteristiche che permettono di vivere al meglio la multimedialità, come guardare video sul display AMOLED o scattare foto senza precedenti grazie alla doppia fotocamera realizzata in collaborazione con Leica. In particolare, la fotocamera è dotata di un sensore monocromatico da 20 Megapixel e da uno RGB da 12 Megapixel, di Zoom Ibrido con ingrandimento 2X e di effetti fotografici come il bokeh, per rendere ogni scatto speciale. La batteria, che può raggiungere fino a 2 giorni di autonomia, permette di vivere ogni momento al massimo senza timore che lo smartphone si spenga. Inoltre, grazie alla tecnologia SuperCharge, con 20 minuti di ricarica HUAWEI Mate 9 Pro può arrivare fino a un giorno di utilizzo.

Questo nuovo modello si inserisce in una strategia che vuole ampliare e promuovere sempre più la serie Mate, per offrire agli utenti la possibilità di scegliere tra una gamma di prodotti ancora più completa. Dopo il lancio di HUAWEI Mate 9 e dell’edizione limitata Porsche Design Mate 9, infatti, Huawei ha scelto di puntare ancora una volta sulla famiglia Mate, per offrire sempre più risposte alle diverse esigenze di chi sceglie i suoi device.

“Abbiamo deciso di lanciare Mate 9 Pro anche in Italia perché è il device perfetto per tutti coloro che sono attenti allo stile e alle nuove tendenze e vogliono vivere attivamente ogni momento”, ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, che ha aggiunto: “l’obiettivo di Huawei è quello di offrire sempre il meglio del design e delle prestazioni ai propri utenti, grazie a una gamma completa di device che si adattano allo stile di vita di ognuno. Questo nuovo device della famiglia Mate rappresenta un ulteriore passo in questa direzione”.

HUAWEI Mate 9 Pro sarà disponibile in Italia nei colori Haze Gold e Titanium Gray al prezzo consigliato di 999 Euro, a partire dal prossimo 20 marzo.