Huawei: online due nuove immagini ad alta definizione del Mate 10 Pro

Tra poco più di una settimana, il 16 Ottobre, Huawei lancerà il nuovo dispositivo top di gamma della famiglia Mate, il. Sul web sono già trapelate però alcune informazioni e render, come quelli di oggi, che svelano delle interessanti informazioni sul design.

La provenienza dei due render è di quelle estremamente affidabili. Si tratta del social network cinese Weibo, e l’account @ichangezone, che già in passato si era dimostrato essere molto preciso da questo punto di vista, al pari del leakster Evan Blass che già l’aveva addirittura utilizzato come fonte.

Il render, visualizzabile come sempre in calce, mostra lo schermo anteriore da 18:9 e doppia fotocamera posteriore targata Leica, oltre che un lettore per le impronte digitali presente proprio al di sotto delle due lenti.

Insieme a questo, a giudicare dai rumor, Huawei dovrebbe anche presentare il Mate 10 Regular, la variante Lite ed una versione Porsche Design.

Per le conferme di rito bisognerà attendere poco più di quattro giorni.