Huawei P10 disponibile da oggi in Italia

Dopo la presentazione avvenuta alla fine dello scorso mese, a Barcellona, in occasione del Mobile World Congress, debutta oggi in Italia il nuovo, il nuovissimo smartphone top di gamma della compagnia cinese, che può essere acquistato su vMall

Caratterizzato da una doppia fotocamera Leica con doppia lente posteriore da 12 MP + 20 MP che, a livello software include anche una modalità ritratto, il P10 include anche il nuovo processore Huawei Kirin 960 octa-core, oltre che un design unibody in metallo, al servizio di un display da 5,1 pollici Full HD con densità di 432ppi, 64 gigabyte di memoria interna e 3200 mAh.

Il prossimo 15 Aprile, invece, sempre in Italia toccherà al P10 Plus, il fratello maggiore che però costerà ben 830 Euro.

Anche le principali compagnie telefoniche del paese si stanno adoperando per offrire ai propri clienti le migliori offerte, che vi riporteremo puntualmente su queste pagine.

Fateci sapere nei commenti se avete intenzione di acquistarlo e, se si, quale dei due modelli porterete a casa!