Huawei P10 già in sconto su ePrice a 595 euro

Con la presentazione del suoallo scorso Mobile World Congress, il marchio cinese si è mostrato decisamente cauto, soprattutto guardando alla concorrenza di Samsung e LG.

I due marchi coreani infatti hanno puntato tutto su due nuovi dispositivi borderless, con schermo 18:9 e senza tasti frontali, parliamo ovviamente di G6 e Galaxy S8 (anche in versione S8+). Huawei invece ha preferito smussare e arrotondare gli spigoli di Huawei P9 e spingere sotto al cofano, più che fuori. Questo perché le vendite di Huawei P9 e P9 Lite sono state un vero successo e si punta dunque a bissare, nonostante molti abbiano già storto il naso. La vera nota stonata però non ha riguardato il design del dispositivo, al contrario ha toccato il prezzo. Huawei P10 di listino partirà da 679,90 euro in versione standard, 829,90 euro in versione plus, praticamente a un passo dagli iPhone 7, una mossa a dir poco azzardata.

Ovviamente è partita subito l'indignazione, nessuno però - tranne Huawei evidentemente - ha calcolato una cosa: la svalutazione dei dispositivi Android, che arriva puntuale dopo pochissimo dall'uscita. Con Huawei P10 è addirittura arrivata ancor prima dell'arrivo sul mercato: è infatti proposto in sconto a 595,58 euro sulla nota piattaforma ePrice (e venduto da BestDigit). Quasi 100 euro in meno rispetto al listino ufficiale, ovvero il prezzo che tutti, più o meno, si aspettavano al lancio. Ordinando il dispositivo adesso, lo si riceve a casa già il 4 aprile, quanti di voi ne approfitteranno? Trovate l'offerta a questa pagina.