Huawei P10 Lite potrebbe arrivare già il 31 marzo a 349 euro

Se Huawei P10 è uno dei terminali più attesi delle prossime settimane, il fratellino minoreè forse ancora più desiderato. Non tutti infatti desiderano per forza di cose il top gamma più potente, lo si è visto con il P9 Lite più venduto di P9.

Ma quando arriva questo nuovo Best Buy sul mercato? Huawei sta facendo orecchie da mercante e non sta rilasciando alcuna notizia ufficiale a riguardo, eppure su alcuni negozi online il dispositivo è già spuntato con uscita l’11 aprile. Si è visto sul portale olandese CoolBlue e sul nostro italianissimo Monclick a 349 euro. In sterline invece il costo è di 299, cosa che confermerebbe il prezzo in euro, un prezzo di listino forse troppo severo che potrebbe scendere già dopo alcune settimane dal lancio.

Ricordiamo che parliamo di un terminale di tutto rispetto, con processore Kirin 655, un display da 5.2 pollici 1080 IPS, 32 GB di memoria storage interna (espandibile con microSD fino a 128 GB), una batteria da 3.100 mAh. Certo non ha la doppia camera Leica come Huawei P10, ma effettivamente non potevano mettere tutto. Huawei P10 Lite è dunque atteso in Italia l’11 aprile ma chissà che non arrivi anche prima, visto che in UK il lancio è previsto addirittura per il 31 marzo.