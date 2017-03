Huawei P10 Lite: preordini al via da Aprile, ma ancora non è stato annunciato

esiste, anche se il produttore ancora non ne ha riconosciuto l’esistenza. Il dispositivo è stato infatti avvistato in alcuni negozi olandesi, ma anche in Italia, nel catalogo di

La pagina ufficiale del rivenditore del nostro paese non rivela alcun dettaglio significativo in termini di specifiche tecniche, ma aggiunge un’informazione che mancava: la data d’apertura dei preordini.

Il P10 Lite, che andrà a collocarsi nella fascia media del mercato, sarà disponibile in pre-ordine a partire dal 10 Aprile, ad un prezzo di 349 Euro, pienamente in linea con il segmento a cui si rivolge, mentre non vi è alcun tipo di informazione sulla possibile data di lancio. A livello di specifiche tecniche, troveremo un display da 5,2 pollici Full HD, al servizio del processore Kirin 655 e 4 gigabyte di RAM, mentre la memoria interna sarà da 32 gigabyte. Il comparto fotografico è composto da una lente posteriore da 12 megapixel, mentre il sistema operativo dovrebbe essere Android 7.0 Nougat.

Per tutte le altre informazioni vi rimandiamo all’articolo pubblicato oggi su queste pagine.