Huawei P10 Plus e P10 Lite arrivano in Italia

annuncia l’arrivo in Italia dia partire dal prossimo 15 aprile e la disponibilità di, che racchiude il design e le performance della serie P in un dispositivo dal prezzo competitivo.

Dopo il recente lancio sul mercato italiano di Huawei P10, con l’arrivo di questi due nuovi device Huawei offre a tutti la possibilità di scegliere il dispositivo della serie P10 più adatto al proprio stile di vita.Dedicato a coloro che non vogliono mai rinunciare al meglio, il nuovo Huawei P10 lite è caratterizzato da un design elegante e raffinato, dal meglio di hardware e software e da una fotocamera all’avanguardia, per offrire a tutti la qualità di uno studio fotografico sempre con sé. Huawei P10 lite unisce linee pulite e un doppio vetro 2.5D dal design curvo, combinando diversi materiali secondo lo stile minimale della serie P. Inoltre, grazie ad uno schermo FHD da 5.2 pollici, cornici sottilissime e un’esclusiva finitura lucida, HUAWEI P10 lite è piacevole da guardare come da maneggiare. L’esclusivo frame in lega metallica rende inoltre HUAWEI P10 lite più duraturo e resistente.

La fotocamera di HUAWEI P10 lite prende in prestito alcune delle funzionalità d’avanguardia di HUAWEI P10, che permettono di catturare e condividere ogni momento della propria vita con una qualità professionale. La fotocamera posteriore da 12 megapixel consente agli utenti di creare immagini eccezionali, mentre il sensore regala scatti più luminosi e ricchi di dettagli specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale da 8 megapixel con modalità ritratto, invece, permette di creare selfie artistici con un effetto bokeh sullo sfondo. Ideale per chi è sempre in movimento, HUAWEI P10 lite offre un’incredibile durata della batteria grazie anche alla modalità risparmio energetico, mentre la funzione di ricarica rapida permette di ottenere oltre il 40% di carica in 30 minuti. L’insieme delle tecnologie e una batteria da 3.000 mAh permettono di trascorrere più tempo utilizzando il device e meno nel caricarlo.

HUAWEI P10 lite offre inoltre maggiore velocità e minori consumi grazie al processore Kirin 658 Octa Core con una RAM da 4GB che rende questo device perfetto per lo streaming, il gioco e qualsiasi altra attività che richieda potenza e fluidità. La nuova EMUI 5.1, grazie all’algoritmo di Machine Learning, si adatta alle diverse modalità d’uso degli utenti, migliorando le prestazioni e creando un'esperienza personalizzata. HUAWEI P10 lite è infine dotato di una tecnologia avanzata nella rilevazione delle impronte digitali, che consente un controllo veloce e sicuro del dispositivo con un solo tocco.

HUAWEI P10 Plus, presentato a fine febbraio al World Mobile Congress, arriverà sul mercato il 15 aprile nei colori Graphite Black, Mystic Silver e successivamente nelle versioni Dazzling Gold, Dazzling Blue e Greenery, al prezzo consigliato al pubblico di 829,90 Euro. HUAWEI P10 lite è disponibile in Italia nei colori Midnight Black, Pearl White, Platinum Gold e successivamente nella versione Sapphire Blue, al prezzo consigliato al pubblico di 349 Euro.