Huawei: presentato a Berlino l'Honor 9, disponibile da 449 Euro

Honor ha presentato oggi a Berlino il nuovo smartphone top di gamma, l’, un dispositivo in grado di soddisfare le esigenze del pubblico più giovane. Dotato di un pannello posteriore in vetro curvo e di doppia doppia fotocamera posteriore,offre un processore Kirin 960.

“Con l’arrivo di Honor 9 portiamo la nostra eccellenza nella creazione di smartphone a un livello più alto” spiega Eva Wimmers, Presidente di Honor Western Europe. “Il nostro mondo è pieno di momenti da catturare e conservare. Honor 9 non si distingue solo per il suo elegante vetro curvo 3D posteriore, ma incorpora anche una nuova e intuitiva fotocamera e tecnologie sofisticate. Progettiamo i nostri prodotti su misura per le esigenze dei nostri utenti”.

Di particolare interesse è il design, su cui Honor si è a lungo soffermata: il corpo ultra sottile (solo 7,45 millimetri) , è composto da un vetro curvo formato da 15 strati che crea parricolari giochi di luce. Il pannello anteriore è 2.5D, i bordi in metallo sabbiato ed il sensore d’impronta in ceramica presente sotto lo schermo da 5,15 conferiscono allo smartphone un design minimalista ed elegante.

Honor 9 è subito disponibile in due colorazioni: Sapphire Blue e il nuovo ed elegante Glacier Grey, mentre nei prossimi mesi arriverà nei negozi anche in Midnight Black. Riguardo la nuova dual camera, è composta da un sensore monocromatico da 20 megapixel ed uno RGB da 12 megapixel con zoom ibrido 2X. I due sensori lavorano insieme: quello monocromatico serve a catturare più luce in scarse condizioni di luminosità, mentre quello RGB cattura colori nitidi e realistici. Il tutto viene mixato da un software che combina le due immagini garantendo il miglior risultato possibile.

A livello software, Honor 9 introduce il nuovo Histen 3D, ovvero una nuova tecnologia sonora progettata dal produttore asiatico grazie alla collaborazione con Rainer Maillar, un musicista vincitore anche di un Grammy Award.

Di seguito vi elenchiamo tutte le specifiche tecniche del dispositivo:

Display: 5,15” FHD (1920x1080), 428ppi, vetro frontale 2.5D

Processore: Kirin 960 Octa-Core (4 x 2,4GHz + 4 x 1,8GHz)

RAM: 4GB o 6GB

ROM: 64GB2 (espandibile con microSD card fino a 256GB)

Dual Camera: 12MP RGB + 20MP B/W con Zoom Ibrido 2X

Fotocamera frontale: 8MP

Bluetooth 4.2, NFC

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band

Porta IrDA per telecomando universale

USB Type-C, con supporto OTG

Sensore d’impronta digitale frontale

Batteria: 3200mAh con Fast Charge

Sistema Operativo: Android 7.0 + EMUI 5.1

Doppia Nano SIM o Nano SIM + microSD

Dimensioni: 147,3 x 70,9 x 7,45mm

Peso: 155 grammi

Honor 9 è già disponibile all’acquisto su vMall, lo store online ufficiale di Honor e Huawei, e presso le maggiori catene italiane di elettronica di consumo, online e offline, al prezzo consigliato di 449€.

E per i più esigenti, Honor 9 sarà disponibile in una versione premium con 6GB di RAM; disponibilità e prezzo consigliato verranno comunicati nelle prossime settimane.

Inoltre Honor non dimentica gli utenti che gli hanno dato fiducia e che hanno contribuito al suo successo negli ultimi tre anni: tutti coloro i quali acquisteranno Honor 9 (distribuzione italiana) fino al 26 luglio e si registreranno al sito ufficiale inserendo i codici IMEI del nuovo Honor 9 e del vecchio smartphone Honor, riceveranno un bonifico di 50€ direttamente sul loro conto corrente bancario. Regolamento e punti vendita aderenti sono disponibili sul sito dell’iniziativa.