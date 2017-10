Huawei pronta a lanciare l'App Store anche in Italia ed Europa?

si è ormai consolidato come uno dei primi tre produttori di smartphone al mondo, e dopo l’espansione del marchio a livello hardware, ora punterebbe ad espandere anche i propri servizi.

Secondo quanto rivelato da alcuni siti, il marchio cinese sarebbe ormai prossimo a lanciare in Europa (e quindi anche in Italia) l’Huawei App Store.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un App Store alternativo, che segue la falsariga di quello di Samsung, che offrirà una selezione di applicazioni ad alta qualità per i dispositivi Huawei.

Il negozio è già disponibile in Cina, attraverso un APK, ma entro la fine dell’anno dovrebbe vedere la luce anche nel Vecchio Continente.

A quanto pare al suo interno saranno presenti solo giochi freemium con una valutazione pari o superiore a 4,5 stelle, ed il processo di approvazione (definito “estremamente severo”) eliminerà tutte le app o giochi non family friendly, in quanto saranno eliminati contenuti violenti, per adulti o legati al gioco d’azzardo.

Inoltre, le applicazioni dovranno contenere il supporto ad almeno otto lingue (inglese, italiano, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, polacco e russo) e per essere approvate dovranno essere presenti da almeno diciotto mesi sul Play Store, con almeno 10.000 download.

Le stesse app, inoltre, dovranno essere gratuite, e potranno contenere al massimo dei banner pubblicitari.

Sulla data precisa del lancio, però, almeno al momento non sono disponibili indicazioni.